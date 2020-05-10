UFC обвинили в лишении американцев тестов на коронавирус ради турнира

Воскресенье, 10 Май 2020 Мир Мир

UFC обвинили в лишении американцев тестов на коронавирус ради турнира

Журналист возмутился планами организации по проведению ежедневного тестирования бойцов.

Американский обозреватель смешанных единоборств Стивен Мюльхаузен выступил с критикой в адрес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за стремление ежедневно проверять спортсменов на коронавирус в условиях дефицита тестов в США. Об этом он написал в своем Twitter.

Журналист возмутился планами организации по проведению ежедневного тестирования бойцов.

Мюльхаузен напомнил о нехватке тестов для рядовых американцев и обратил внимание на то, что ведущие спортивные медиа, вроде ESPN, проигнорировали тот факт, что промоушен лишает части американцев тестов на COVID-19.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)