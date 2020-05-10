UFC обвинили в лишении американцев тестов на коронавирус ради турнира

Американский обозреватель смешанных единоборств Стивен Мюльхаузен выступил с критикой в адрес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за стремление ежедневно проверять спортсменов на коронавирус в условиях дефицита тестов в США. Об этом он написал в своем Twitter.

Журналист возмутился планами организации по проведению ежедневного тестирования бойцов.

Мюльхаузен напомнил о нехватке тестов для рядовых американцев и обратил внимание на то, что ведущие спортивные медиа, вроде ESPN, проигнорировали тот факт, что промоушен лишает части американцев тестов на COVID-19.