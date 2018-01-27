Уггам предрекли печальный конец

Суббота, 27 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Уггам предрекли печальный конец

Модные эксперты предположили, что скоро угги перестанут быть базовой обувью и потеряют популярность.

По их данным, ставшие в начале 2000-х годов популярными сапоги все меньше покупаются в магазинах компании Ugg. Эксперты привели три причины, по которым, как они считают, нельзя забывать про подобную обувь.

Первой они назвали тот факт, что компания создает угги в коллаборации с известными дизайнерами, благодаря чему они приобретают новые оттенки и принты. Также отмечается, что это самая удобная зимняя обувь, которая подойдет для любой ноги. Кроме того, она отвечает новой тенденции «уродливости» в моде.

18 января сообщалось, что французский бренд Y/Project совместно с маркой Ugg выпустил высокие угги-ботфорты. В социальных сетях восприняли новую коллекцию негативно. «О боже, какого черта я на это посмотрел. Это отвратительно», - написал один из пользователей.

Последние новости

    • Португалия: не забудьте подтвердить счета-фактуры

      Налоговая служба напоминает о важных действиях, которые рекомендуется соблюдать во избежание штрафов.

      Подробнее

    • Португалия: ярмарка Шоколада

      Уже в пятый раз арена Campo Pequeno проводит фестиваль «O Chocolate em Lisboa», который, по общему признанию, считается лучшим событием в мире шоколада, проводимым в Португалии.

      Подробнее

    • Испания: новый компьютерный центр в Валенсии

      Инвестиции в размере 80 млн евро, участок площадью 25 000 кв. м и возможность нанять до 1000 сотрудников.

      Подробнее

    • Эксперты оценили уровень водительских навыков у молодых испанцев

      Для молодого человека, получившего водительские права год назад, вероятность попадания в аварию оказалась в 3,7 раза выше, чем для опытного водителя.

      Подробнее

    • Италия: Флегрейские Поля стали популярными

      Годовой туристический поток вырос на 4 тысячи посещений.

      Подробнее

    • Города Италии получили «Оранжевый флаг»

      «Оранжевый флаг» - знак качества в сфере туризма и экологии, который итальянский туристический клуб Touring Club Italiano присваивает небольшим городкам.

      Подробнее

    • Собаки отберут работу у моделей

      Организаторы модного фестиваля (VAMFF) договорились с местной организацией по воспитанию собак-поводырей о проведении показа, где вместо моделей на подиум будут выходить собаки.

      Подробнее

    • Тощим моделям велели потолстеть

      Интернет-магазин модной одежды Asos предложил нескольким фотомоделям, работающим для него на постоянной основе, набрать вес.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!