Угроза повторного всплеска COVID-19

Четверг, 04 Июнь 2020 Мир

Угроза повторного всплеска COVID-19

В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19. При этом он добавил, что вторая волна не является неизбежной.
«Однако всё большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, она может стать очень разрушительной», — цитирует РИА Новости Клюге.
Он подчеркнул, что «по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID».

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