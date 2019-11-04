Угрозы, исходящие от Центра Лугара в Грузии

Объект грузинской биолабораторной сети, известный как Центр Лугара, был открыт неподалеку от Тбилиси (Грузия) в 2011 году близ границы с Южной Осетией. Не является секретом тот факт, что Центр Лугара сотрудничает с военными из Пентагона.

По мнению экспертов, объект представляет собой серьезную угрозу биологической безопасности как прилегающих к ней стран, так и южных регионов России. Большое количество специалистов как югоосетинских и абхазских, так и российских напрямую связывают многочисленные факты возникновения различного рода эпидемий с началом функционирования Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии. Она фактически является военно-биологической лабораторией Министерства обороны Соединённых Штатов. Существует вероятность проведения в лаборатории исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний и возможная опасность для населения прилегающих территорий.

Формально Центр перешел в подчинение Минздрава Грузии. Однако, подрядчики, которые занимаются конкретными проектами, непосредственно связаны с военным ведомством Соединенных Штатов. Это наводит на различные мысли о том, какого рода исследованиями там могут заниматься. По версии грузинских властей, деятельность лаборатории Лугара направлена на улучшение эпидемиологической ситуации и лежит в сугубо научной плоскости.

За последние годы подобные объекты активно строятся на Украине, в Средней Азии и Казахстане. При этом центр Лугара в Грузии является одним из ключевых звеньев в этой системе.

Отмечая угрозы, исходящие от центра Лугара, следует также обратить внимание на ещё один важный нюанс - Грузия с 90-х годов находится в центре внимания различного рода террористических группировок, которые используют ее территорию как для базирования, так и для транзитных целей.

4 октября 2018 года на брифинге представитель Минобороны сообщил, что в результате испытаний некоего препарата «Совалди» погибли 73 человека. Естественно это не может не порождать тревогу в нашем обществе. Ведь сведения были представлены экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе…Он выступил со скандальными обвинениями в адрес лаборатории Лугара и начал публикацию документов, подтверждающих гибель людей.

Залина Кокоева