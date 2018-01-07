Украденную самую дорогую бутылку водки в мире нашли пустой

Бутылку водки Russo-Baltique стоимостью 1,3 млн долларов, которая была украдена в среду у датского коллекционера, обнаружили пустой. При этом сама бутылка, изготовленная из золота и инкрустированная драгоценными камнями, осталась неповрежденной.

Как сообщил датским СМИ владелец бутылки коллекционер Бриан Ингберг, бутылку нашли на строительной площадке. Предстоит экспертиза в рамках расследования кражи. Затем владелец бутылки планирует снова налить в нее российскую водку и продумать более серьезную защиту экспоната, передает РИА Новости.

Ингберг заявил о краже самой дорогой бутылки водки в мире 3 января. На камерах видеонаблюдения из бара Ингберга видно, что вор зашел в хранилище всего на 3 минуты и забрал только эту бутылку. Коллекционер подозревает в краже бывшего сотрудника своего бара, который мог изготовить дубликаты ключей от хранилища и сейфа.