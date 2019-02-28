Украина отказалась участвовать в «Евровидении»

Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в среду, 27 февраля.

Отмечается, что компания имеет право послать на конкурс любого артиста, который не выступал на национальном отборе. При этом НОТУ приняла решение не делать этого, объяснив, что уважает выбор зрителей.

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие», — говорится в заявлении.

Компания подчеркнула, что законы страны не подразумевают каких-либо ограничений по работе исполнителей на территории России. В связи с этим в НОТУ выразили мнение, что этот вопрос должен быть урегулирован на законодательном уровне, а также обсужден с экспертами.

За последние несколько дней украинские музыканты Maruv, Freedom Jazz и Kazka заявили, что не будут представлять свою страну на мероприятии. Занявшая четвертое место в национальном отборе группа Brunettes Shoot Blondes также отметила, что не поедет на конкурс, если ей поступит такое предложение от НОТУ.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай. Россию в этом году представит Сергей Лазарев.