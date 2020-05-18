Украина откроет пляжный сезон в масках

Понедельник, 18 Май 2020 Мир Мир

Украина откроет пляжный сезон в масках

Украинские власти откроют для посещения пляжи как на море, так и у пресных рек.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает «РБК-Украина».

«В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней. Специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни», — заявил Ляшко.

Министерство здравоохранения при этом рекомендовало не посещать пляжи людям из группы риска — в возрасте старше 60 лет и имеющим хронические заболевания. Кроме того, на пляжах граждан обяжут соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров и использовать маски для защиты от коронавируса.

14 мая Ляшко перечислил критерии для ослабления карантина на Украине. Он рассказал, что работу общественного транспорта, метро и междугородние перевозки могут восстановить в начале июня.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразился 18 291 человек, 514 пациентов умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 4,8 миллиона человек; 316 тысяч скончались, более 1,8 миллиона излечились.

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