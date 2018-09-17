Украина получит от ЕС миллиард евро

Понедельник, 17 Сентябрь 2018 Мир Мир

Украина получит от ЕС миллиард евро

Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о предоставлении стране макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

В церемонии, которая прошла в Киеве, участвовали и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, главы Национального банка страны и еврокомиссар по финансовой стабильности Валдис Домбровскис.
После подписания документа глава Украины Пётр Порошенко заявил, что эти средства станут «большой помощью в проведении реформ» в стране. А Домбровскис, в свою очередь, отметил, что программа поможет решить экономические проблемы Украины и создать новые рабочие места, передает ТАСС.
Напомним, в конце июня стало известно, что Совет ЕС одобрил выделение Киеву миллиарда евро. Ожидается, что деньги будут предоставлены в течение 2,5 лет двумя траншами.
В Брюсселе отмечали, что помощь пойдет на покрытие финансовых потребностей Украины, а также поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ. При этом подчеркивалось, что для получения кредита Киеву необходимо выполнить ряд условий, в том числе принять меры для борьбы с коррупцией.

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