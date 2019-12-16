Украина попала в топ-40 самых могущественных стран мира

Список опубликовал американский политический журнал U. S. News & World Report.

Перечень составлен аналитиками BAV Group и Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете. При составлении рейтинга авторы ориентировались на экономику, военную мощь, политическое влияние и лидерство в мире, а также роль в международных альянсах.

Рейтинг возглавили США, Россия и Китай. Украина оказалось в нем выше Финляндии и Польши, однако ниже Люксембурга, Белоруссии и Вьетнама.