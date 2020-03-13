Украина закрывает въезд для иностранцев

Об этом в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан", - сказал он, уточнив, что запрет будет действовать две недели.

Данилов подчеркнул, что "граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться" на родину, пишет euromag.ru.

На Украине в четверг из-за коронавируса введен карантин до 3 апреля. В стране закрыты все образовательные учреждения, кинотеатры, развлекательные центры, введен запрет на проведение массовых мероприятий. По данным Минздрава Украины, число зараженных коронавирусом в стране выросло до трех человек. Первый случай заражения на Украине был зафиксирован 3 марта.