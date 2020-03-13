Украина закрывает въезд для иностранцев

Пятница, 13 Март 2020 Мир Мир

Украина закрывает въезд для иностранцев

Украина закроет на две недели въезд для иностранных граждан, запрет начнет действовать через 48 часов.

Об этом в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан", - сказал он, уточнив, что запрет будет действовать две недели.

Данилов подчеркнул, что "граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться" на родину, пишет euromag.ru.

На Украине в четверг из-за коронавируса введен карантин до 3 апреля. В стране закрыты все образовательные учреждения, кинотеатры, развлекательные центры, введен запрет на проведение массовых мероприятий. По данным Минздрава Украины, число зараженных коронавирусом в стране выросло до трех человек. Первый случай заражения на Украине был зафиксирован 3 марта.

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