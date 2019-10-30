Умер актер Джон Уизерспун

Среда, 30 Октябрь 2019 Мир Мир

Умер актер Джон Уизерспун

Американский актер Джон Уизерспун скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Сообщение о смерти артиста появилось в его Twitter-аккаунте в среду, 30 октября.

Причина смерти не уточняется. Актеру было 77 лет.

Уизерспун родился в Детройте, штат Мичиган. Он начал актерскую карьеру в 1970-х.

Американским зрителям артист наиболее известен по роли мистера Джонса в фильмах «Пятница», «Следующая пятница» и «Еще одна пятница». Он также появился в таких лентах, как «Тысяча слов», «Шалун», «Улетный транспорт», «Доктор Дулиттл 2», «Вампир в Бруклине» и «Помидоры-убийцы наносят ответный удар».

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