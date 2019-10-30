Умер актер Джон Уизерспун
Американский актер Джон Уизерспун скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Сообщение о смерти артиста появилось в его Twitter-аккаунте в среду, 30 октября.
Причина смерти не уточняется. Актеру было 77 лет.
Уизерспун родился в Детройте, штат Мичиган. Он начал актерскую карьеру в 1970-х.
Американским зрителям артист наиболее известен по роли мистера Джонса в фильмах «Пятница», «Следующая пятница» и «Еще одна пятница». Он также появился в таких лентах, как «Тысяча слов», «Шалун», «Улетный транспорт», «Доктор Дулиттл 2», «Вампир в Бруклине» и «Помидоры-убийцы наносят ответный удар».