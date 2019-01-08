Умер актер из фильмов Тарантино

Актер умер 29 декабря, но об этом стало известно только сейчас. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.

Рут родился в 1936 году в Чикаго, в 17 лет он вступил в морскую пехоту и принимал участие в Корейской войне.

Рут известен по эпизодическим ролям в телесериалах «Миссия невыполнима», «Все любят Рэймонда» и «Притворщик». Также актер снялся в нескольких фильмах Квентина Тарантино: «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво» (он сыграл сотрудника ресторана, который грабят герой Тима Рота с напарницей).