Умер актер Михаил Кокшенов

Пятница, 05 Июнь 2020 Мир

Умер актер Михаил Кокшенов

Советский и российский актер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет, сообщила поэтесса Любовь Воропаева в своем Facebook.

Причина смерти не уточняется. Три года назад артист перенес инсульт, с тех пор на публике не появлялся, пишет РИА Новости.
Михаил Кокшенов родился в Москве, сначала освоил профессию инженера, после поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в театре имени В. Маяковского, Московском театре миниатюр, Театре-студии киноактера.
Фильмография насчитывает более сотни фильмов, во многих выступал в комическом амплуа. Известен по лентам «Женя, Женечка и «Катюша»», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Ширли-мырли» и многим другим.

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