Умер актер Тони Бриттон

"Наш отец Тони Бриттон умер ранним утром. Он был отличным актером, режиссером и обаятельным человеком", - сообщила в Twitter его дочь Ферн Бриттон.

Бриттон родился в Бирмингеме в 1924 году, во время Второй мировой войны служил в пехоте, а также работал на авиационном заводе. Позже он увлекся сначала любительским, а затем и профессиональном театром, что помогло ему продолжить путь на большие экраны, пишет euromag.ru.

Бриттон снялся во множестве кинофильмов и сериалов. Самыми заметными стали его роли, исполненные в фильме "День Шакала" (The Day of the Jackal, 1973), "Воскресенье, проклятое воскресенье" (Sunday Bloody Sunday, 1971), "Операция Амстердам" (Operation Amsterdam, 1959).

В родной стране Бриттон более всего известен по участию в сериале телерадиовещательной корпорации Би-би-си "Не ложись спать" (Don't Wait Up), который шел в эфире с 1983 по 1990 годы.