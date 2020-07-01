Умер актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах «Большая перемена», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «12 стульев», «Однажды двадцать лет спустя» и многие другие, умер в возрасте 68 лет. Причина его смерти в настоящий момент неизвестна, однако в 2018 году актер рассказал о диагностированном у него онкологическом заболевании.

Виктор Проскурин родился в 1952 году. Окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил от Марка Захарова предложение перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл Палача в «Тиле Уленшпигеле». Широкую известность в театральных кругах он получил в 1977-м, сыграв роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова. В конце 1980-х Проскурин ушел из «Ленкома» и вошел в труппу театра им. Ермоловой, где прослужил больше 20 лет и сыграл в спектаклях «Прощай, Иуда», «Приглашение на казнь», «Бесноватая» и других. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР.

«Умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой… Пусть земля тебе будет пухом… Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все», - написала его жена Ирина Хонда.

В настоящий момент причина смерти и дата прощания с актером неизвестны.