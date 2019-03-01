Умер четырехкратный обладатель «Оскара»

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на продюсера музыканта.

Превин скончался у себя дома в Нью-Йорке. Причина смерти не называется.

За свою жизнь композитор был номинирован на «Оскар» 13 раз, получить престижную награду ему удалось четырежды. Превин создал «Лучший саундтрек для музыкальных картин» к фильмам «Порги и Бесс» в 1959 году и к киноленте «Жижи» годом ранее. Еще две статуэтки пианист получил за «Лучшие музыкальные адаптации» к картинам «Нежная Ирма» (1965 год) и «Моя прекрасная леди» с Одри Хэпберн (1964 год).

Также Андре Превин был награжден 10 премиями «Грэмми», одну из которых получил в 2010 году за выдающийся вклад в индустрию звукозаписи.