Умер экс-глава МИД Германии Клаус Кинкель

Среда, 06 Март 2019 Мир Мир

Умер экс-глава МИД Германии Клаус Кинкель

Бывший министр иностранных дел Германии, экс-председатель Свободной демократической партии (СвДП) Клаус Кинкель скончался 4 марта в возрасте 82 лет.

«Он внес большой вклад в то, чтобы воссоединенная Германия нашла свое место в мире и жила в мире и уважении со своими соседями. Нам будет его не хватать», — отметил нынешний глава МИД Германии Хайко Маас

Кинкель возглавил МИД Германии с 1992 по 1998 год. До этого был министром юстиции страны. После отставки занимался адвокатской деятельностью, сообщает euromag.ru.

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