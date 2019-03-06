Умер экс-глава МИД Германии Клаус Кинкель
Бывший министр иностранных дел Германии, экс-председатель Свободной демократической партии (СвДП) Клаус Кинкель скончался 4 марта в возрасте 82 лет.
«Он внес большой вклад в то, чтобы воссоединенная Германия нашла свое место в мире и жила в мире и уважении со своими соседями. Нам будет его не хватать», — отметил нынешний глава МИД Германии Хайко Маас
Кинкель возглавил МИД Германии с 1992 по 1998 год. До этого был министром юстиции страны. После отставки занимался адвокатской деятельностью, сообщает euromag.ru.