Умер французский философ Мишель Серр

Общественные деятели, политики и пресса отдают дань памяти выдающемуся интеллектуалу и гуманисту, не растерявшему оптимизм.

Мишель Серр родился в Ажене в 1930 году. Перед тем, как полностью посвятить себя философии, он хотел стать моряком и поступил в Морскую школу, которую, впрочем, не окончил. Он переехал в Париж и продолжил обучение в престижной Высшей нормальной школе. В середине 50-х отслужил в морском флоте. Но сделал не военную, а университетскую карьеру, пишет euromag.ru.

Свою диссертацию Мишель Серр защитил в протестном 1968 году. Она была посвящена математическим моделям Лейбница. Получив докторскую степень, Серр преподавал во Франции в Клермон-Ферране (одновременно с Мишелем Фуко), а затем в Стэндфордском университете в Соединенных Штатах. В 1990 году его избрали одним из членов Французской академии (Académie française), которых называют «бессмертными».

После диссертации, посвященной Лейбницу, Мишель Серр написал более 60 работ. Французского философа интересовало буквально все — экология, математика, литература, влияние новых технологий на человечество. Le Monde называет его философию «формой французского универсализма». И это, конечно, не вопрос гражданства или «культурного шовинизма». Это вопрос стиля.

Мишель Серр изменил и сам образ философа. Это уже не стогий монарх, взираюший на лежащий у его ног мир. Это путешественник, бродяга, открытый многочисленным богатствам, которые предоставляет случай. «Он вернул французской философии момент неожиданности, встречи, игры», — пишет Le Monde.

Это был выдающийся мыслитель, человек безграничного любопытства и несравненного великодушия, пишет Libération. На вопрос «что нужно, чтобы стать философом?» он всегда отвечал: «Нужно путешествовать». «Он прославил союз культуры и природы, наделил философию красками, запахами, впустил в нее воды рек, землю, которую держит в руках крестьянин, путешествия, поля, волков, телят и сов», — такую поэтичную характеристику дает Мишелю Серру журналист Libération Робер Мажьори.

Мишеля Серра еще называют вечным оптимистом. Он не соглашался с утверждениями из серии «раньше было лучше», спорил с «ворчунами», забывающими о достижениях демократии, науки, медицины. Он умел распознать достоинства в самых тревожных переменах современности. Например, в том, как новые технологии меняют нашу жизнь и способы познания.

О философе отзываются и политики. Президент Эмманюэль Макрон отметил, что с его смертью французы потеряли «близкого, знакомого человека», сумевшего поставить свою эрудицию на службу всему обществу. Министр культуры Франк Ристер назвал философию Серра «светлой и современной, поэтичной и доступной».

Публицист и политик Рафаэль Глюксманн отметил, что Мишель Серр думал о завтрашнем дне вместо того, чтобы постоянно «мусолить» прошлое. Один из лидеров французских экологистов Янник Жадо назвал ушедшего из жизни философа «большим гуманистом, не оторвавшимся от своего времени, сохранившим удивительное доверие молодежи».