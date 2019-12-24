Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

Вторник, 24 Декабрь 2019 Мир Мир

Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

Французский модельер Эмануэль Унгаро скончался в Париже.

Эмануэль Унгаро родился 13 февраля 1933 года на юге Франции в семье выходцев из Италии. Основам мастерства он обучился у своего отца, который работал портным в Экс-ан-Провансе.

В 1956 году Эмануэль Унгаро переехал в Париж, где шесть лет проработал у испанского кутюрье Кристобаля Баленсиаги.

В 1965 году Унгаро основал собственным модный дом, а в 1968 году представил первую коллекцию прет-а-порте. Дом моды Эмануэля Унгаро с годами превратился в настоящую модную империю, которая производила не только одежду, но и духи, очки, обувь, пишет euromag.ru.

Кутюрье, создававший красочные наряды, называл себя «одержимым чувствами». Его клиентками были, например, актрисы Катрин Денев и Изабель Аджани.

В 1996 году его фирму купила итальянская компания Ferragamo. С тех пор Унгаро начал отходить от дел и полностью ушел из мира высокой моды в 2004 году, отметив, что она больше не соответствует «ожиданиям современных женщин».

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