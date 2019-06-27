Умер исполнитель главной роли сериала «Альф»

Об этом сообщает портал TMZ.

Артист скончался в возрасте 75 лет. Как сообщает семья Райта, он ушел из жизни у себя дома в пригороде Лос-Анджелеса. Известно, что артист больше двух десятков лет боролся с раком. Заболевание было диагностировано в 1995 году.

Популярность Райту принесла именно роль Уилли Тэннера в «Альфе», транслируемом на канале NBC. Также он принимал участие в съемках таких шоу, как «Баффало Билл», «Приветствия», «Несоответствие науки», «Дадли» и «Норма». Помимо этого Райт снялся во множестве кинокартин: «Весь этот джаз», «Красные», «Жало 2», «Человек души», «Тень».