Умер изобретатель парикмахерской укладки

Среда, 22 Май 2019 Мир Мир

Умер изобретатель парикмахерской укладки

Во Франции умер парикмахер Патрик Алес, который изобрел укладку волос.

Об этом сообщает BFM TV.

Алесу было 88 лет.

Патрик Алес родился в испанском городе Сантандер в 1930 году. Его настоящее имя — Хесус Гонсалес. Во время гражданской войны его семья бежала во Францию.

Алес начал карьеру в модной индустрии, работая курьером в одном из парикмахерских салонов. В 1964 году он придумал укладку — придание волосам формы во время сушки феном. Позже он основал косметическую компанию Alès Groupe.

Парикмахер работал со многими знаменитостями. Он делал укладки французской актрисе Катрин Денев и жене 35-го президента США Жаклин Кеннеди. Также он разрабатывал средства для ухода за волосами на основе растений.

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