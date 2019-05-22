Умер изобретатель парикмахерской укладки

Об этом сообщает BFM TV.

Алесу было 88 лет.

Патрик Алес родился в испанском городе Сантандер в 1930 году. Его настоящее имя — Хесус Гонсалес. Во время гражданской войны его семья бежала во Францию.

Алес начал карьеру в модной индустрии, работая курьером в одном из парикмахерских салонов. В 1964 году он придумал укладку — придание волосам формы во время сушки феном. Позже он основал косметическую компанию Alès Groupe.

Парикмахер работал со многими знаменитостями. Он делал укладки французской актрисе Катрин Денев и жене 35-го президента США Жаклин Кеннеди. Также он разрабатывал средства для ухода за волосами на основе растений.