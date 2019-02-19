Умер Карл Лагерфельд

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник, близкий к дизайнеру.

«Он не распространялся о своей болезни, но смело с ней боролся. Карл очень гордился своим здоровьем и правильным образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал настоящим шоком», — прокомментировал собеседник издания.

По словам еще одного источника, состояние здоровья дизайнера ухудшалось на протяжении нескольких недель, в связи с чем он перестал посещать запланированные модные показы.

Немецкий модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался в больнице во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.