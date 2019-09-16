Умер музыкант Рик Окасек

Понедельник, 16 Сентябрь 2019 Мир Мир

Умер музыкант Рик Окасек

Американский музыкант и лидер рок-группы The Cars Рик Окасек скончался в возрасте 75 лет.

Об этом сообщает TMZ.

По данным полиции, жена Окасека Паулина Поризкова обнаружила его тело в доме музыканта в Нью-Йорке. Причины смерти пока что неизвестны.

Рик Окасек был одним из основателей The Cars. Группа стала известна в 1978 году благодаря песне Just What I Needed. Впоследствии группа записала семь студийных альбомов. В прошлом году коллектив попал в американский Зал славы рок-н-ролла.

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