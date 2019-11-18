Умер один из известнейших фотографов 1960-х Терри О'Нилл

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Мир Мир

Умер один из известнейших фотографов 1960-х Терри О'Нилл

Британский фотограф Теренс О'Нилл скончался в возрасте 81 года.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его представителя.

О'Нилл скончался у себя дома после продолжительной болезни. Перед смертью он боролся с раком простаты.

Фотограф получил известность благодаря снимкам культовых личностей 1960-х годов из музыкальной индустрии, кинематографа и мира моды в Великобритании и США.

Он фотографировал группы The Rolling Stones и The Beatles, Дэвида Боуи, Фрэнка Синатру, Элизабет Тейлор, Шона Коннери, Элтона Джона, Одри Хепберн, Нельсона Манделу, Брижит Бардо и британскую королеву Елизавету II. Работы О'Нилла хранятся в Национальной портретной галерее в Лондоне.

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