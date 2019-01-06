Умер один из создателей «Бэмби»

Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

С 1933 по 1960 год Ласк работал на киностудии Walt Disney, где участвовал в создании мультипликационных фильмов «Бэмби», «Золушка», «Пиноккио», «Алиса в Стране чудес», вошедших в «золотой фонд» анимационного кино для детей.

После ухода из Walt Disney Ласк стал работать в кинокомпании Bill Melendez Productions. Среди его проектов были мультфильмы о Чарли Брауне и Снупи. Позже мультипликатор принимал участие в создании фильмов «Смурфики» и «Семейка Адамс». Ласк вышел на пенсию в 1993 году в возрасте 80 лет.