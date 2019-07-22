Умер Пол Красснер

Понедельник, 22 Июль 2019 Мир Мир

Умер Пол Красснер

Американский писатель-сатирик, журналист и один из основателей контркультурного движения йиппи Пол Красснер скончался в городе Дезерт-Хот-Спрингс, штат Калифорния.

Об этом сообщает Variety.

Причина смерти не уточняется. Писателю было 87 лет.

Красснер выступил автором таких книг, как «Секс, наркотики и убийства из-за Твинки» (Sex, Drugs, and the Twinkie Murders) и «Исповеди бредового, неограниченного сознания: Злоключения в контр-культуре» (Confessions of a Raving, Unconfined Nut: Misadventures in the Counter-Culture). В 1960-х и 1970-х выпускал сатирический журнал The Realist.

Автор был участником субкультурной коммуны «Веселые проказники» писателя Кена Кизи и одним из основателей абсурдистского леворадикального контркультурного движения-партии йиппи. Одной из наиболее известных акций йиппи стало выдвижение свиньи Пигасус на пост президента США в 1968 году.

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