Умер работавший с Оззи Осборном гитарист

Среда, 20 Март 2019 Мир Мир

Умер работавший с Оззи Осборном гитарист

Ирландский музыкант Берни Торме, работавший с Оззи Осборном и Иэном Гилланом, скончался за день до своего 67-летия. 

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его коллегу Мика Гаффни.

Гитарист умер 17 марта в лондонской больнице от двусторонней пневмонии. Последние четыре недели он был подключен к системе искусственного жизнеобеспечения. По словам Гафни, музыкант умер в окружении своей семьи.

Берни Торме родился 18 марта 1952 года. За свою карьеру он записал более 24 альбомов с различными группами. В 1979 году он начал играть в коллективе бывшего вокалиста Deep Purple Йэна Гиллана. Через два года Торме ушел из группы и стал работать в качестве сессионного музыканта в группе Atomic Rooster и у Оззи Осборна. С последним он отыграл семь концертов в течение десяти дней.

В феврале сообщалось, что Оззи Осборн попал в больницу из-за осложнений после гриппа. Ранее он отменил гастрольный тур по Европе после того, как врачи диагностировали у него инфекцию верхних дыхательных путей и предупредили, что она может перерасти в пневмонию.

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