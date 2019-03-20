Умер работавший с Оззи Осборном гитарист

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его коллегу Мика Гаффни.

Гитарист умер 17 марта в лондонской больнице от двусторонней пневмонии. Последние четыре недели он был подключен к системе искусственного жизнеобеспечения. По словам Гафни, музыкант умер в окружении своей семьи.

Берни Торме родился 18 марта 1952 года. За свою карьеру он записал более 24 альбомов с различными группами. В 1979 году он начал играть в коллективе бывшего вокалиста Deep Purple Йэна Гиллана. Через два года Торме ушел из группы и стал работать в качестве сессионного музыканта в группе Atomic Rooster и у Оззи Осборна. С последним он отыграл семь концертов в течение десяти дней.

В феврале сообщалось, что Оззи Осборн попал в больницу из-за осложнений после гриппа. Ранее он отменил гастрольный тур по Европе после того, как врачи диагностировали у него инфекцию верхних дыхательных путей и предупредили, что она может перерасти в пневмонию.