Умер рэпер Децл

Жена исполнителя написала короткий пост в Instagram, который меньше чем за час собрал десятки сочувственных комментариев.

О кончине исполнителя первым сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий. В комментариях к посту концертный директор артиста Павел Беленец написал, что Децл скончался от остановки сердца. «Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. По предварительной информации, у него произошла остановка сердца, он умер», приводят издание «Известия» слова концертного директора.

Музыкант скончался в ночь на воскресенье. Ему было 35 лет. Дебютный альбом Кирилла Толмацкого «Кто? ты» вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. На счету артиста 9 студийных альбомов, за которые он получил премии «Муз-ТВ», MTV Music Awards, «Золотой граммофон» и другие, пишет ntv.ru.