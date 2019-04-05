Умер режиссер Георгий Данелия

Пятница, 05 Апрель 2019 Мир Мир

Умер режиссер Георгий Данелия

Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия умер на 89-м году жизни.

Долгое время Данелия страдал от проблем с легкими. В феврале режиссер попал в реанимацию одной из московских больниц. Сообщалось, что у него был диагностирован пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). 24 февраля режиссера ввели в медикаментозную кому.

Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе (Тбилиси), но уже через год его семья переехала в Москву. Архитектор по первому образованию, он не стал проектировать города, а ушел в кино: окончил режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм» и начал работать режиссером-постановщиком. Он создал полтора десятка картин, каждая из которых — настоящий шедевр. Широкую известность ему принесла картина «Я шагаю по Москве», а затем были любимые миллионами «Мимино», «Афоня», «Кин-дза-дза!» и «Осенний марафон». Все эти фильмы были разобраны на цитаты и известны не одному поколению зрителей, пишет ntv.ru.

В ночь на 5 апреля, с 23:10 до 6:00, телеканал НТВ будет показывать лучшие фильмы Георгия Данелии.

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