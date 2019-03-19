Умер режиссер Марлен Хуциев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов России.

Хуциев скончался 19 марта в 7 часов утра. Ему было 93 года. Вечером 16 марта его доставили в реанимацию одной из московских больниц с желудочно-кишечным кровотечением. Сын обнаружил режиссера дома в бессознательном состоянии.

В конце 2018 года Хуциев отказался ложиться в больницу без жены Ирины Соловьевой, их госпитализировали вдвоем и поместили в одну палату. 5 января стало известно о смерти Соловьевой.

Марлен Хуциев снял такие картины, как «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича» и другие киноленты. В 2019 году должна выйти его картина «Невечерняя». Это фильм-диалог двух писателей — Чехова и Льва Толстого — по всем главным русским вопросам. Хуциев выступил режиссером и сценаристом фильма.