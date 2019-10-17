Умер самый старый француз

Как отмечает France-Presse , самым старым французом отныне считается 110-летний Марсель Мейс, живущий в уединении неподалеку от Лиона. Неофициальный рейтинг долгожителей Франции по-прежнему возглавляет 115-летняя Люсиль Рандон, которая считается еще и старейшей жительницей Европы.

111-летний Роже Овен (Roger Auvin) скончался в воскресенье, 13 октября, в своем доме в местечке Лималонж, расположенном на полпути между Пуатье и Ангулемом. Его сын сообщил AFP, что отец «по собственному решению за 15 дней до смерти прекратил принимать пищу», пишет euromag.ru.

Роже Овен родился 20 марта 1908 года и с ноября 2016 года занимал первое место в списке мужчин-долгожителей во Франции. В 2007 году он перенес одновременно утрату супруги и старшего сына. У Роже Овена было семеро внуков, столько же правнуков и два праправнука, отмечает RFI.

Средняя продолжительность жизни во Франции составляет 85,3 года у женщин и 79,5 лет — у мужчин (последние данные Национального института статистики и экономических исследований Insee за 2017 год). По данным Insee, во Франции живет более 20 000 человек в возрасте старше 100 лет.