Умер самый старый шимпанзе Японии

Работник нашел его тело 15 января, животное скончалось от естественных причин, сообщает издание The Japan Times.

«Средняя продолжительность жизни у шимпанзе составляет от 40 до 50 лет, так что он прожил довольно долго», — отметил представитель зоопарка.

Джонни не показывался на публике с 2017 года из-за старческих заболеваний, а с сентября почти не ел.

Животное перевезли в зоопарк Одзи города Кобе из Африки в 1955 году, когда ему было около пяти лет. За всю жизнь от него родились девять детенышей с пятью разными самками. Первенец Джонни, появившийся на свет в 1963 году, стал первым рожденным и выросшим в неволе шимпанзе в Японии. Шимпанзе был одним из главных любимцев местных жителей.