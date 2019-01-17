Умер самый старый шимпанзе Японии
В Японии в возрасте 69 лет ушел из жизни старейший шимпанзе страны по кличке Джонни.
Работник нашел его тело 15 января, животное скончалось от естественных причин, сообщает издание The Japan Times.
«Средняя продолжительность жизни у шимпанзе составляет от 40 до 50 лет, так что он прожил довольно долго», — отметил представитель зоопарка.
Джонни не показывался на публике с 2017 года из-за старческих заболеваний, а с сентября почти не ел.
Животное перевезли в зоопарк Одзи города Кобе из Африки в 1955 году, когда ему было около пяти лет. За всю жизнь от него родились девять детенышей с пятью разными самками. Первенец Джонни, появившийся на свет в 1963 году, стал первым рожденным и выросшим в неволе шимпанзе в Японии. Шимпанзе был одним из главных любимцев местных жителей.