Умер швейцарский режиссер Клод Горетта

Четверг, 21 Февраль 2019 Мир Мир

Умер швейцарский режиссер Клод Горетта

Скончался швейцарский режиссер Клод Горетта.

Об этом сообщает Le Temps в четверг, 21 февраля.

Отмечается, что кинематографист умер в Женеве в кругу своей семьи. Ему было 89 лет. Причина смерти не уточняется.

Клод Горетта родился 23 июня 1929 года. Он окончил юридический факультет Женевского университета, а с 29 лет начал работать на телевидении. Свой первый фильм «Сумасшедший» он снял в 1970 году, а через три года его картина «Приглашение» была удостоена приза жюри Каннского фестиваля. Режиссер работал с такими актерам, как Сильви Эрбер, Фредерик Пьеро, Мишель Робер, Жан-Поль Бриссар и Изабель Юппер.

Горетта известен по фильмам «Жан-Люк, одержимый», «Кружевница», «Сартр, годы страстей», «Провинциалка», «Не такой уж и плохой», «Если бы солнце не всходило» и «День свадеб». Кроме того, он поставил несколько серий сериала «Мегрэ».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья