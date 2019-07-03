Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на членов его семьи.

Подробности и причины смерти пока неизвестны, отмечает издание.

Ли Якокка был президентом компании Ford с 1946 по 1978 год. Под его руководством был разработан популярный автомобиль Ford Mustang. После возглавил корпорацию Chrysler вплоть до 1995 года.

Ford Mustang — культовый автомобиль класса Pony Car производства Ford Motor Company. Модель подверглась рестайлингу в 2018 году.