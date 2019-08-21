Умер создатель кролика Роджера

Среда, 21 Август 2019 Мир Мир

Умер создатель кролика Роджера

Ричард Уильямс, аниматор и режиссер, 16 августа скончался в возрасте 86 лет в Великобритании после продолжительной болезни.

Ричард Уильямс наиболее известен как режиссер-мультипликатор художественного фильма «Кто подставил кролика Роджера». За работу над фильмом режиссер получил два «Оскара», пишет euromag.ru.

Уильямс родился в Канаде, затем эмигрировал в Испанию, откуда переехал в Британию. Именно там он основал студию по производству рекламных роликов и состоялся как мультипликатор.

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