Умер создатель кролика Роджера
Ричард Уильямс, аниматор и режиссер, 16 августа скончался в возрасте 86 лет в Великобритании после продолжительной болезни.
Ричард Уильямс наиболее известен как режиссер-мультипликатор художественного фильма «Кто подставил кролика Роджера». За работу над фильмом режиссер получил два «Оскара», пишет euromag.ru.
Уильямс родился в Канаде, затем эмигрировал в Испанию, откуда переехал в Британию. Именно там он основал студию по производству рекламных роликов и состоялся как мультипликатор.