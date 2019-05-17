Умер создатель стеклянной пирамиды Лувра

Пятница, 17 Май 2019 Мир Мир

Умер создатель стеклянной пирамиды Лувра

В США скончался архитектор Бэй Юймин.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на его сына.

Ему было 102 года. Мужчина умер в Нью-Йорке в ночь на 16 мая. Причины смерти не раскрываются.

Бэй Юймин родился в 1917 году в Китае, а в 1935 году переехал в США, где сначала обучался в Массачусетском технологическом институте, а позже в Высшей школе дизайна при Гарварде. В 1983 году он удостоился Притцкеровской премии. Эта награда является аналогом Нобелевской премии, но в области архитектуры.

За свою жизнь Бэй Юймин спроектировал такие здания, как восточный корпус Национальной галереи искусств в Вашингтоне, небоскреб Bank of China Tower в Гонконге, Зал славы и музея рок-н-ролла в Кливленде, а также один из символов современного Парижа — знаменитую стеклянную пирамиду Лувра, строительство которой завершилось в 1989 году.

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