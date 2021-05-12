Умер старейший актер в мире

Умер американский актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд. Об этом сообщает Variety. Он скончался на 107-м году жизни.

За свою 80-летнюю карьеру Ллойд снялся в фильмах Чарли Чаплина и Альфреда Хичкока, таких, как «Диверсант», «Огни рампы», «Завороженный». Последнюю роль он исполнил в комедии «Девушка без комплексов» в 2015 году.

По информации портала oldest.org, Ллойд являлся старейшим живущим киноактером. Его друг, продюсер Дин Харгроув рассказал, что Ллойд считал секретом своей долгой жизни то, что он «избегал неприятных людей».