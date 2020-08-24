Умер старейший в мире мужчина

В документах Фреди Блома датой его рождения указано 8 мая 1904 года, хотя это так и не было подтверждено Книгой рекордов Гиннесса. В ней самым старым человеком указывали британца Боба Вейтона, который умер в мае в возрасте 112 лет. Однако южноафриканские СМИ описывают Блома как «неофициально» самого старого человека в мире.

Фреди Блом родился 8 мая 1904 года. Когда он был подростком, вся его семья погибла из-за пандемии испанского гриппа. Всю жизнь он посвятил фермерству и работе в строительстве. Блом состоял в браке с одной женщиной в течение 46 лет. У них родилось трое детей, а позже появилось пять внуков.

В 114 лет Блом задумываался о том, чтобы бросить курить. На тот момент, несмотря на преклонный возраст, он был способен передвигаться самостоятельно и жаловался лишь на то, что плохо слышит и ходит не так быстро, как в молодости. За две недели до смерти, как утверждают его родственники, он все еще сам рубил дрова. Однако вскоре после этого Блом усох буквально за три дня. Долгожитель скончался в больнице от естественных причин.

Старейшим из когда-либо живших мужчин, по официальным данным, считается японец Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет и 54 дня. Если Фреди Блом действительно прожил 116 лет и 106 дней, его можно считать самым старым из когда-либо живших мужчин. На данный момент старейшим из ныне живущих мужчин считается 111-летний житель румынского города Бухарест Думитру Команеску. Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.