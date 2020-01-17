Умер сын Джона Толкина
Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался 15 января в возрасте 95 лет.
Он доработал и опубликовал незаконченный «Сильмариллион» и выпустил 12-томную «Историю Средиземья», а также нарисовал знаменитые карты, которыми были иллюстрированы издания «Властелина колец».
Вместе с тем Кристофер Толкин многократно и упорно судился из-за авторских прав, в том числе пытаясь запретить съемки трилогии Питера Джексона.
Кроме того, Кристофер Толкин известен как переводчик ряда скандинавских саг, сообщает euromag.ru.