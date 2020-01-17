Умер сын Джона Толкина

Он доработал и опубликовал незаконченный «Сильмариллион» и выпустил 12-томную «Историю Средиземья», а также нарисовал знаменитые карты, которыми были иллюстрированы издания «Властелина колец».

Вместе с тем Кристофер Толкин многократно и упорно судился из-за авторских прав, в том числе пытаясь запретить съемки трилогии Питера Джексона.

Кроме того, Кристофер Толкин известен как переводчик ряда скандинавских саг, сообщает euromag.ru.