Умер сын Джона Толкина

Пятница, 17 Январь 2020 Мир Мир

Умер сын Джона Толкина

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался 15 января в возрасте 95 лет.

Он доработал и опубликовал незаконченный «Сильмариллион» и выпустил 12-томную «Историю Средиземья», а также нарисовал знаменитые карты, которыми были иллюстрированы издания «Властелина колец».

Вместе с тем Кристофер Толкин многократно и упорно судился из-за авторских прав, в том числе пытаясь запретить съемки трилогии Питера Джексона.

Кроме того, Кристофер Толкин известен как переводчик ряда скандинавских саг, сообщает euromag.ru.

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