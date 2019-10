Умер вокалист группы Little Feat

Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива.

Уточняется, что музыкант скончался 26 октября утром в больнице в Лос-Анджелесе. «Пол, плыви в следующее место твоего путешествия вместе с нашей неизменной любовью к жизни, всегда посвященной музе и музыке. Мы благодарны за время, проведенное с тобой», — говорится в публикации.

Как сообщает Associated Press, причиной смерти Баррере стали побочные эффекты в результате длительного лечения печени. Музыканту был 71 год.

Little Feat — американская группа, которая была основана в 1969 году в Лос-Анджелесе. Музыканты исполняли блюз-рок с элементами кантри-рока, южного рока, ритм-энд-блюза и соула. В 1979 году после смерти лидера Лоуэлла Джорджа коллектив распался, однако в 1987 году вновь воссоединился. Пол Баррере написал такие хиты Little Feat, как Skin It Back, Time Loves a Hero и Old Folks Boogie.