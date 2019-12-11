Умер Юрий Лужков

Среда, 11 Декабрь 2019 Мир Мир

Умер Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни.

Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 декабря.

По данным телеканала РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В ноябре 2017-го были опубликованы мемуары Лужкова, в которых говорится о причинах его ухода с поста градоначальника. В частности, в книге рассказывается о его противоречиях с Медведевым. После ухода из политики он занимался сельским хозяйством.

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