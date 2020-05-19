Умер знаменитый французский актер Мишель Пикколи

Вторник, 19 Май 2020 Мир Мир

Умер знаменитый французский актер Мишель Пикколи

Во Франции 12 мая скончался 94-летний актер театра и кино, сценарист и кинорежиссер Мишель Пикколи.

За свою карьеру он снялся в более чем 220 художественных и телевизионных фильмах. Более десятка картин с его участием считаются классикой французского и мирового кино.

Пикколи снимался у Луиса Бунюэля, в частности, сыграл в его оскароносном «Скромном обаянии буржуазии». Игрой Пикколи отмечены фильмы Жан-Люка Годара, Коста-Гавраса, Альфреда Хичкока и других знаменитых режиссеров, сообщает Интерфакс.

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