Умер знаменитый французский актер Мишель Пикколи

За свою карьеру он снялся в более чем 220 художественных и телевизионных фильмах. Более десятка картин с его участием считаются классикой французского и мирового кино.

Пикколи снимался у Луиса Бунюэля, в частности, сыграл в его оскароносном «Скромном обаянии буржуазии». Игрой Пикколи отмечены фильмы Жан-Люка Годара, Коста-Гавраса, Альфреда Хичкока и других знаменитых режиссеров, сообщает Интерфакс.