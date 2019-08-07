Умерла Алла Вербер

Об этом сообщается в Telegram-канале People Talk.

По информации издания, ее госпитализировали 5 августа в городе Форте-дей-Марми в Италии, а на следующий день она скончалась.

Алла Вербер сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Позднее Mercury купил ЦУМ, и ее пригласили работать фэшн-директором. Вербер занималась закупкой различных коллекций и налаживала связи с модными домами.

За время работы она не раз удостаивалась наград за влияние на модную индустрию. Кроме того, Вербер была популярна в Instagram. На своей странице она делилась нарядами и событиями из повседневной жизни.