Умерла Алла Вербер

Среда, 07 Август 2019 Мир Мир

Умерла Алла Вербер

На 62-м году жизни скончалась фэшн-директор универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президентка компании Mercury Алла Вербер.

Об этом сообщается в Telegram-канале People Talk.

По информации издания, ее госпитализировали 5 августа в городе Форте-дей-Марми в Италии, а на следующий день она скончалась.

Алла Вербер сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Позднее Mercury купил ЦУМ, и ее пригласили работать фэшн-директором. Вербер занималась закупкой различных коллекций и налаживала связи с модными домами.

За время работы она не раз удостаивалась наград за влияние на модную индустрию. Кроме того, Вербер была популярна в Instagram. На своей странице она делилась нарядами и событиями из повседневной жизни.

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