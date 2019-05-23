Умерла британская детская писательница

Четверг, 23 Май 2019 Мир Мир

Умерла британская детская писательница

Писательница и художница из Великобритании Джудит Керр, которая являлась автором детской книги с картинками "Тигр, который пришел выпить чаю", умерла на 96-м году жизни.

Об этом сообщило в четверг британское издательство HarperCollins.

"С глубокой скорбью мы объявляем, что Джудит Керр, офицер Ордена Британской империи, автор и иллюстратор таких произведений, как "Тигр, который пришел выпить чаю", "Как Гитлер украл розового кролика", "Рассеянная Мяули" и многих других классических детских книг, умерла вчера у себя дома в возрасте 95 лет после непродолжительной болезни", - сказано в заявлении издательской компании.

Книга "Тигр, который пришел выпить чаю", которая повествует о том, как в гости к маленькой девочке Софи и ее маме пришел говорящий тигр и съел все находившиеся в доме продукты, была опубликована в 1968 году и сразу же стала одним из культовых произведений англоязычной детской литературы. Публикация русскоязычного перевода этой книги состоялась в 2012 году, пишет euromag.ru.

Керр родилась в 1923 году в Германии в немецко-еврейской семье. Спустя 10 лет, непосредственно перед приходом к власти нацистов, она вместе с родителями покинула родину и после пребывания в Швейцарии и Франции окончательно осела в Великобритании.

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