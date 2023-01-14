Умерла Инна Чурикова

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

"Инна Михайловна умерла сегодня после продолжительной болезни", - сказал он.

Инна Чурикова родилась в 1943 г. в городе Белебей Башкирской АССР. В 1965 г. окончила Высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом, затем стала актрисой Московского театра юного зрителя, а с 1975 г. выступала в театре имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком») в Москве.

Свою первую роль на большом экране Чурикова сыграла в фильме «Тучи над Борском» в 1960 г. Актриса также известна по фильмам «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ширли-мырли», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом». Она была замужем за режиссером Глебом Панфиловым.

Чурикова была президентом Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», членом Российской академии кинематографических искусств «Ника», академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России. В 2018 г. актриса получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность, а в. 2019 г. — премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство.