Умерла легендарная бродвейская актриса

Об этом сообщил ее биограф Би Харлан Болл изданию Broadway World.

Артистка умерла от естественных причин на своем ранчо «Мираж» в Калифорнии, сообщил 15 января ее душеприказчик.

«С особой душевной болью я должен объявить о кончине пионера индустрии, легенды и иконы — мисс Кэрол Ченнинг. Я восхищался ею до того, как встретил ее, и любил ее с того дня, как она вошла ... или скорее упала ... в мою жизнь. Мы поддерживали друг друга, плакали, спорили друг с другом, но всегда заканчивали тем, что смеялись», — сказал в прощальном слове Би Харлан Болл.

Кэрол Элейн Чэннинг родилась в Сиэтле 31 января 1921 года. Широкую известность она получила в 1949 году после роли Лорелей Ли в бродвейской постановке «Джентльмены предпочитают блондинок», где она также исполнила знаменитую песню Diamonds Are a Girl’s Best Friend. В 1964 году актриса стала исполнительницей роли Долли Леви в оригинальном бродвейском мюзикле «Хелло, Долли!». В том же году за эту роль она была удостоена премии «Тони» в номинации лучшая актриса в мюзикле.

За свою кинокарьеру звезда Бродвея появилась только в пяти фильмах, наиболее известным из которых стал мюзикл «Весьма современная Милли» Джорджа Роя Хилла (1967). Роль Маззи Ван Хоссмер принесла ей номинацию на «Оскар» как лучшей актрисе второго плана и премию «Золотой глобус» в той же номинации. Помимо карьеры в кино актриса работала на телевидении, где появилась в сериалах «Лодка любви», «Где Уолли?», «Семейка Аддамс» и «Правосудие Берка».

В 1995 году Кэрол Чэннинг была вручена специальная премию «Тони» за Достижения всей жизни. Сан-Франциско провозгласил 25 февраля 2002 года Днем Кэрол Чэнниг за ее активное участие в движении за права сексуальных меньшинств.