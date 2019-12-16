Умерла муза Годара Анна Карина

Как сообщает агентство France-Presse, легенда «новой волны» и муза режиссера Жан-Люка Годара скончалась на 80-м году жизни от рака.

«Сегодня французский кинематограф осиротел. Он потерял одну из своих легенд», — написал в твиттере министр культуры Франции Франк Ристер.

Анна Карина родилась в Дании в 1940 году, но уже в возрасте 17 лет переехала во Францию. Свою карьеру она начала в 1960 году в фильме Жан-Люка Годара «Маленький солдат». Через год она вышла замуж за главного режиссера «новой волны». На протяжении своей карьеры она снялась в семи фильмах Годара. Всего же фильмография актрисы включает более 70 кинолент, пишет euromag.ru.

Французам Анна Карина запомнится также как исполнительница песни «Прямо под солнцем» («Sous Le Soleil exactement») Сержа Генсбура.

"Это была прекрасная история любви, но очень мучительная для юной девушки, потому что он [Годар] часто пропадал. Он мог сказать, что идет за сигаретами, и вернуться через три недели", - рассказывала Анна Карина в интервью журналу Vogue в 2016 году.

После развода с Годаром Карина продолжила сниматься в фильмах, она работала с такими режиссерами как Лукино Висконти, Жак Риветт, Тони Ричардсон.