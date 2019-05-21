Умерла одна из старейших телеведущих

Вторник, 21 Май 2019 Мир Мир

Умерла одна из старейших телеведущих

Первая женщина-диктор телеканала «Би-би-си» Нэн Винтон (Nan Winton) скончалась в британском городе Бридпорт на 94-м году жизни.

Об этом сообщает таблоид The Sun.

Нэнси Виггинтон, известная под псевдонимом Нэн Винтон, умерла в больнице. По данным местной полиции, в последние годы она страдала от слабости и часто падала. За день до смерти она с переломом бедра была доставлена в больницу, где ее прооперировали.

После этого Виггинтон перевели в реанимацию из-за проблем с работой сердца, почек и дыхательной системы. Причиной смерти врачи назвали сердечную недостаточность, гипертонию и старческую слабость.

Винтон работала диктором на телеканале «Би-би-си» с 1958 года. Помимо этого, она участвовала в создании передач Town and Around и Panorama. Тогда большинство зрителей считали, что женщина не может быть ведущей новостных выпусков. Она оставалась единственной женщиной-диктором на канале до 1975 года.

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