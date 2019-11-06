Умерла певица и актриса Мари Лафоре

Об этом сообщил пресс-атташе дочери Мари Лафоре, режиссера Лизы Азуэлос.

Мари Лафоре (настоящее имя Майтена Мари Брижитт Думенак) родилась в 1939 году во французском городе Сулак-сюр-Мер (департамент Жиронда). В 19 лет она заменила заболевшую сестру на конкурсе «Рождение звезды» и завоевала победу, сообщает euromag.ru.

В 1960 году вместе с Аленом Делоном Мари Лафоре снялась в картине режиссера Рене Клемана «На ярком солнце». В 1961 году она сыграла главную роль в фильме «Златоокая девушка» по роману Оноре Бальзака, и это прозвище осталось за ней навсегда. «Моя главная черта — это вкус к жизни. Я умею получать много радости от мелочей», — сказала она в одном из интервью.

Слава певицы пришла к Мари Лафоре в 1963 году вместе с ее первым хитом «Les vendanges de l’amour». Как пишет сегодня французская пресса, в наследство Мари Лафоре оставила нам 35 фильмов и 42 альбома, в том числе и песни собственного сочинения.

В Советском Союзе Лафоре стала известна с конца 1960-х — начала 1970-х годов благодаря аудиопубликациям в журнале «Кругозор» и музыкальным радиопередачам Виктора Татарского. Даже те, кто никогда не слышал о Мари Лафоре, не могли не знать мелодию ее хита «Манчестер и Ливерпуль» (композитор Андре Попп), которая долгое время служила заставкой для прогноза погоды в программе «Время».

В 1978 году Мари Лафоре переехала в Швейцарию, где открыла картинную галерею. В 2005 году после тридцатилетнего перерыва она вновь дала серию концертов на сцене парижского Театра Буфф. Это было ее последнее турне.