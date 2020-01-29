Умерла самая старая женщина в мире

В паспорте женщины указано, что она родилась 13 марта 1893 года. Она дважды была замужем и родила восьмерых детей. У долгожительницы осталось более 200 внуков, правнуков и праправнуков, сообщает Sputnik Таджикистан. Она успела пожить в трех веках и трех государствах — Бухарском эмирате, СССР и независимом Таджикистане, пишет РИА Новости.

Британский таблоид Daily Mail пишет, что Фотима Мирзокулова была старейшей женщиной в мире, если дата рождения в ее паспорте соответствует действительности. Однако о других документах, подтверждающих ее возраст, не сообщается.